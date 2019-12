Fünf Feuerwehren im Einsatz Sperrmüll im Wertstoffhof fängt Feuer – Container ins Freie gezogen und gelöscht

(Foto: david@engel.ac/123rf.com)

Im Recyclinghof Süd in Ingolstadt-Zuchering hat am Donnerstagvormittag, 19. Dezember, in einem Presscontainer aus bislang unbekannter Ursache Sperrmüll Feuer gefangen.