Anzeige wegen Beleidigung Pkw-Fahrer fährt Fußgänger an, dieser spuckt ihm ins Gesicht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hindenburgstraße in Ingolstadt parkte ein 62-Jähriger aus Ingolstadt mit seinem Pkw am Mittwoch, 18. Dezember, gegen 15.20 Uhr zunächst rückwärts aus. Danach fuhr er vorwärts an, wich nach links einem entgegenkommenden Pkw aus und erfasste so einen 51-jährigen Fußgänger mit der linken Frontseite.