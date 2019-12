Computerbetrug an Tankstelle Paysafe-Karten im Wert von 500 Euro aktiviert

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

Am Montag, 16. Dezember, um 21.30 Uhr, rief ein Mann bei einer Tankstelle in der Freisinger Straße in Mainburg an und gab sich als Mitarbeiter der Firmenkette aus. Er veranlasste die Angestellte, Paysafe-Karten im Wert von 500 Euro zu aktivieren.