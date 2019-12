150 Euro Schaden Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw in Wolnzach

(Foto: Dominic Casdorf)

Am Dienstag, 17. Dezember, erstattete eine 32-Jährige mit Wohnsitz in Wolnzach Anzeige bei der Polizeiinspektion Geisenfeld. Sie parkte ihren Pkw Seat von Freitag, 13. Dezember, 15 Uhr, bis Sonntag, 15. Dezember, 11.30 Uhr, auf einer Parkfläche in der Bäckernandlgasse in Wolnzach. In dieser Zeit wurde ihr Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt.