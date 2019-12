Die Polizei ermittelt Einbruch in einen Kindergarten in Volkenschwand

(Foto: 123rf.com)

Über ein eingedrücktes Fenster drangen ein oder mehrere bisher unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 13. Dezember, 17 Uhr, bis Montag, 16. Dezember, 7.30 Uhr, in das Gebäude des Kindergartens in der Neuhausener Straße in Volkenschwand ein.