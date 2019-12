Fünf Leichtverletzte Nach Auffahrunfall auf die Gegenfahrbahn geraten – B16 komplett gesperrt

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Auf der Staatsstraße 2335 aus Richtung Forstwiesen kommend, fuhr ein 44-Jähriger am Dienstag, 17. Dezember, aus Ingolstadt zur Einmündung der Bundesstraße B16 in Richtung Regensburg. Am Ende des Einfädelungsstreifens hielt er aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der B16 an. Der nachfolgende 35-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt erkannte dies offenbar zu spät und fuhr mit der rechten Front seines VW Golf gegen das linke Heck des Audi A3 des 44-Jährigen.