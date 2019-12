Auseinandersetzung in der Altstadt Gefährliche Körperverletzung – alkoholisierte Männer schlagen und treten auf Opfer ein

(Foto: 123rf)

Vor einer Bar in der Proviantstraße in Ingolstadt kam es am Montagabend, 16. Dezember, zu einer tätlichen Auseinandersetzung bei der zwei Männer im Alter von 34 und 48 Jahren leicht verletzt wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung.