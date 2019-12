Dubioser Anruf Angeblicher Polizeibeamter fragt Senior (86) nach Wertgegenständen aus

(Foto: Gaj Rudolf/123rf.com)

Am Montag, 16. Dezember, wurde ein 86-jähriger Rentner aus dem Landkreis Kelheim von einer unbekannten Nummer angerufen. Der männliche Anrufer stellte sich als Polizeibeamter der hiesigen Polizei vor und gab an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei.