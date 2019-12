Die Polizei bittet um Hinweise Einbrecher suchte Einfamilienhaus in Abensberg heim – Tresor mit wichtigen Dokumenten geklaut

(Foto: Andrey Popov/123rf.com)

Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Dämmerungszeit am Sonntag, 15. Dezember, zwischen circa 15.30 und 18.50 Uhr, um in ein Einfamilienhaus im Fliederweg in Abensberg einzubrechen.