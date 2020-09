Verwirrt und orientierungslos Die wilde Autofahrt – ganz ohne Alkohol und Drogen!

Die Polizei konnte bei der Kontrolle keinen Alkohol- oder Drogenkonsum feststellen. Foto: 123rf.com

Was für eine wilde Fahrt! Ein Mann aus Petershausen war am Dienstag mit seinem Auto unterwegs – und schrammte mehrfach nur haarscharf an entgegenkommenden Fahrzeugen vorbei.