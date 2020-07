Reifen und Scheibe zerstört Frust an geparktem Pkw ausgetobt

Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter.

Freising. Ordentlich seinen Frust an einem fremden Pkw ausgelassen hat offenbar von Montag auf Dienstag, 30. Juni, ein bislang unbekannter Täter in der Werdenfelser Straße in Freising.

Er zerstach dort die beiden linken Reifen eines geparkten schwarzen Pkw (Marke Daimler) und schlug die linke Seitenscheibe der Fahrertür ein. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08161/5305-0 mit der Polizeiinspektion Freising in Verbindung zu setzen. − fw –