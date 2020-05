Verbotenes Treiben in Lokal Polizei sprengt Corona-Party und findet Rauschgift

Rauschgift-Utensilien wie auf diesem Symbolbild hat die Polizei in einer Freisinger Gaststätte sichergestellt. Foto: 123rf.com

In der Nacht von Donnerstag, 30. April, auf Freitag, 1. Mai, ist die Freisinger Polizei auf eine verbotene Party in einer Gaststätte aufmerksam geworden. Dort trafen die Ordnungshüter sieben Personen an, die ausgelassen feierten.