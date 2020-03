Eskalation im Straßenverkehr Wildgewordene Männer wollen Lkw-Fahrer verprügeln

Alles andere als die feine englische Art war der Angriff zweier Männer auf einen Lkw-Fahrer aus Simbach am Freitagmorgen. Das wildgewordene Duo drohte dem Niederbayer Prügel an und beleidigte den Mann aus Übelste.

Neufahrn/Simbach. Am Freitag, 6. März, gegen 6.30 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Simbacher mit seinem Lkw DAF auf der Staatsstraße 2350 von der Römerstraße in Neufahrn bei Freising kommend in Richtung Mintraching. Ein Kleintransporter Daimler fuhr zu diesem Zeitpunkt hinter ihm. Der männliche Fahrzeugführer des Kleintransporters betätigte wiederholt, ohne offensichtlichen Grund, die Lichthupe.

Als kein Gegenverkehr kam, überholte der Kleintransporter den Sattelzug, scherte vor diesem ein und bremste stark ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Lkw-Fahrer aus Simbach eine Vollbremsung bis zum Stillstand durchführen. Der Kleintransporter blieb ebenfalls stehen.

Aus dem Kleintransporter stiegen zwei Männer und gingen auf den Simbacher zu. Währenddessen betitelten sie den Lkw-Fahrer als „Idioten“ und „Arschloch“. Der Fahrer des Kleintransporters riss die Tür zum Führerhaus des Geschädigten auf und befahl diesem aus dem Lkw zu steigen. Der Geschädigte verweigerte dies und wurde in der Folge von dem unbekannten Mann geschlagen.

Der Simbacher wurde im Wadenbereich getroffen und erlitt hierbei Schmerzen. Der unbekannte Täter versuchte daraufhin den Geschädigten aus dem Führerhaus zu ziehen. Dabei packte er dessen Bein und zog daran. Der 32-Jährige konnte sich im Führerhaus halten, allerdings zog der unbekannte Mann ihm den Schuh aus und warf diesen im Verlauf entgegen der Fahrtrichtung weg.

Der Geschädigte nutzte eine kurze Unachtsamkeit des Täters, um die Fahrertür zuzuziehen und zu verschließen. Daraufhin entfernte sich der Täter von dem Lkw. Hierbei schrie er dem Geschädigten noch entgegen: „Ich finde dich und bringe dich um!“

Der Geschädigte konnte den unbekannten Mann nur vage beschreiben. Die Situation sei jedoch von mehreren Verkehrsteilnehmern beobachtet worden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Neufahrn zu wenden, Telefon 08165/9510-0.