Bundespolizei schnappt gesuchten Pilsener Knapp 6.000 Euro für die Staatskasse

Dass er eine verhängte Strafe nur zur Hälfte bezahlt hatte, wurde einem 45-Jährigen jetzt am Münchner Airport zum Verhängnis. Bei der Rückkehr aus Bangkok fiel der Mann den Bundespolizisten auf. Der Wahl-Pilsener musste daraufhin ordentlich blechen.

Flughafen München. Er hatte wohl zu sehr am Tacho seines Fahrzeugs gedreht und war damit aufgeflogen. Die daraufhin verhängte Strafe wegen Missbrauchs von Wegstreckenzählern und Geschwindigkeitsbegrenzern hatte er dann offensichtlich nur zur Hälfte bezahlt. Daher hat die bayerische Justiz mit Haftbefehl nach dem 45-Jährigen gesucht. Bundespolizisten nahmen den Gesuchten am Dienstag, 3. März, bei seiner Ankunft aus Bangkok fest. Der Mann musste schließlich knapp 6.000 Euro an die Justizkasse bezahlen, um seine Heimreise fortsetzen zu dürfen.

Der Deutsche mit Wahlheimat in der böhmischen Bierstadt Pilsen lief den Bundespolizisten im Terminal 2 des Münchner Flughafens in die Arme, als er aus der thailändischen Hauptstadt im Erdinger Moos ankam. Den Grenzpolizisten fiel eine Fahndungsnotiz der Augsburger Staatsanwaltschaft von vor vier Wochen ins Auge, als sie die Dokumente des Reisenden überprüften.

Der gebürtige Tscheche war offenbar dabei ertappt worden, wie er sich mit Manipulationen an einem Kilometerzähler einen Vorteil erschwindeln wollte. Daraufhin hatte ihn ein Richter am Amtsgericht in der schwäbischen Metropole Mitte Mai letzten Jahres wegen des Missbrauchs von Wegstreckenzählern und Geschwindigkeitsbegrenzern zu 7.800 Euro Geldstrafe oder ersatzweise 195 Tagen Haft verurteilt.

Zu Anfang wohl noch zahlungswillig, hatte der Verurteilte nach etwa der Hälfte des Weges seine Zahlungen an die Justizkasse eingestellt. So ist er der bayerischen Justiz bis dato 4.000 Euro Geldstrafe oder einhundert Tage Ersatzhaft sowie 1.897,37 für die Kosten des Verfahrens schuldig geblieben. Also schrieb ihn die Staatsanwaltschaft in Augsburg mit Vollstreckungshaftbefehl zur Festnahme aus. Diesen Haftbefehl vollstreckten Bundespolizisten am Münchner Airport.

Nachdem der Festgenommene den von der bayerischen Justiz geforderten Betrag vor Ort bezahlt hatte, durfte der 45-Jährige die Wache der Bundespolizei dann auch wieder verlassen.