Die Polizei bittet um Hinweise Brachialer Einbruch in Freisinger Brauereigebäude

Es entstand immenser Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Freising. Bei einem geradezu brachialen Einbruch in das Bürogebäude einer Freisinger Brauerei von Samstag auf Sonntag verursachte der oder die Täter einen hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von 22. (Samstag) auf 23. Februar (Sonntag) brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr in das Bürogebäude einer Brauerei in der Mainburger Straße in Freising ein.

Der oder die Täter gingen hierbei radikal vor: Nachdem eine Außentüre aufgehebelt worden war, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen, wurden des weiteren zahlreiche Bürotüren und sonstige Behältnisse aufgebrochen und durchsucht. Da auch Lampen zerschlagen und Elektroleitungen aus den Wänden gerissen wurden, ist von einem Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro auszugehen. Aus einem Tresor, der mithilfe einer Flex geöffnet wurde, entwendeten die Täter einen niedrigen vierstelligen Betrag und konnten anschließend unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat neben umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen auch die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 08122/968-0 zu melden.