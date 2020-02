Wieder Keyless-Go Teurer BMW in Neufahrn geklaut

Die Kriminalpolizei Erding bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Neufahrn. In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter in Neufahrn bei Freising einen weißen BMW X5. Das Fahrzeug wurde am Montagabend gegen 17.50 Uhr in der Lena-Christ-Straße auf einem Stellplatz geparkt. Gegen 02.00 Uhr bemerkte der Besitzer den Diebstahl seines Wagens und verständigte die Polizeiinspektion Neufahrn. Die daraufhin eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Das entwendete Fahrzeug war mit Keyless-Go Technologie ausgestattet.

Sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit dem oben geschilderten Diebstahl stehen, nimmt die Kriminalpolizei Erding unter der Telefonnummer 08122/9680 entgegen.