Mann war schon länger aufgefallen Exhibitionist auf frischer Tat im Gebüsch erwischt!

Die Neufahner Polizei schnappte am Donnerstag einen Exhibitionisten. (Foto: 123rf.com)

In den Morgenstunden des Donnerstags, 30. Januar, wurde in Eching am Bürgerplatz ein 24-jähriger Exhibitionist von Einsatzkräften der Polizei Neufahrn festgenommen.