Unfallverursacher flüchtig Wer kann Hinweise zu Unfall auf der A9 geben?

Polizei sucht nach dem Fahrer eines Pkw in dunkler Farbe

GARCHING B. MÜNCHEN, A9 Am Samstag, 4. Januar, gegen 17.20 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A9 kurz vor der Anschlussstelle Garching-Süd in Fahrtrichtung Nürnberg ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Dabei kam ein silberner Audi A3 älteren Baujahres ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit der rechten Leitplanke. Der zweite Beteiligte, der vermutlich den Unfall verursachte, setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten. Bei dem bislang unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen Pkw in dunkler Farbe handeln.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem weiteren Unfallbeteiligten geben kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Freising unter 08161/952-0 zu melden.