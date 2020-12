Unerlaubte Zusammenkünfte: Sinkt jetzt bereits die Akzeptanz?

Zahlreiche Corona-Verstöße am Wochenende

Lkrs. Erding. Die Infektionszahlen steigen trotz aller Maßnahmen und anscheinend verstoßen dennoch gleichzeitig immer mehr Personen gegen die geltenden Regeln.

So musste die Erdinger Polizei am vergangenen Wochenende aus verschiedensten Anlässen insgesamt zwanzig Verstöße gegen die derzeit geltenden Infektionsschutzbestimmungen feststellen. Zum einen stammten bei zwei Verkehrskontrollen jeweils drei Fahrzeuginsassen aus verschiedenen Haushalten. Da es keine sinnvolle Erklärung für diesen Umstand gab, wurden die sechs Personen zur Anzeige gebracht.

Zum anderen wurden zwei Ruhestörungen mitgeteilt, bei deren Überprüfung ebenfalls private Zusammenkünfte von verschiedenen Haushalten festgestellt wurden. Dies betraf einmal drei und einmal vier Personen, die Treffen wurden aufgelöst und entsprechende Anzeigen gefertigt.

Zuletzt wurden mehrere Personen vor bzw. in einer Garage mitgeteilt. Bei dieser Überprüfung wurde festgestellt, dass Nachbarn aus mehr als zwei Haushalten bereits tagsüber gemeinsam für einen Umzug gepackt hatten und nun noch beisammen standen, um sich zu unterhalten. So wünschenswert dieses Verhalten in normalen Zeiten wäre, so stellt es derzeit doch leider einen Verstoß gegen geltende Gesetze dar und ist konsequent zu ahnden.

Das Landratsamt Erding als zuständige Verfolgungsbehörde wurde informiert und wird über die entsprechende Ahndung der Verstöße entscheiden. − we –