Kuriose Angelegenheit Hoppala, unbekannte Beifahrerin!

Ein junger Erdinger fand am Morgen eine Unbekannte auf dem Beifahrersitz seines Pkw vor.

Erding. Ob sich ein junger Mann aus Erding gedacht hatte, er wäre Opfer der versteckten Kamera geworden?

Kurios, was sich am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr ereignete, als der 27-Jährige sich auf den Weg zur Arbeit machen wollte: Als er in sein Fahrzeug stieg, fand er auf dem Beifahrersitz eine junge Frau auf. Offensichtlich hatte er am Vorabend vergessen, seinen Pkw abzusperren, sodass eine 28-Jährige aus Herrsching am Ammersee einsteigen konnte. Da die Frau einen sehr verwirrten Eindruck machte und auf Ansprache nicht reagierte, verständigte der 27-Jährige umgehend die Polizei.

Den Beamten gegenüber äußerte die Frau, dass sie nicht wisse, wo sie sei und wie sie hier hergekommen sei.

Die 28-Jährige wurde schließlich zur Dienststelle gebracht, wo der Vater der Herrschingerin telefonisch verständigt werden konnte. Er holte sie schließlich ab. − we –