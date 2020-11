Schwerer Verkehrsunfall Schutzengel namens Erntehelfer retten Leben

Ein 19-Jähriger Fahrer wurde mit schweren Verletzungen von Erntehelfern aus dem Fahrzeugwrack gerettet.

Oberding. Noch spät abends tätige Erntehelfer fungierten am gestrigen Dienstagabend gegen 22 Uhr als echte Schutzengel.

Auf der Verbindungsstraße zwischen Oberding und Birkeneck am Ortseingang von Oberdingermoos war ein 19-jähriger Autofahrer von Oberding in Richtung Birkeneck unterwegs. Der junge Mann war am Ortseingang von Oberdingermoos alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Aufprall war so heftig, dass der Motor aus dem Fahrzeug gerissen wurde. Der VW Golf ging sofort in Flammen auf. Die in der Nähe befindlichen Erntehelfer bargen den Fahrer schwer verletzt aus seinem Fahrzeug und retteten ihn. Er wurde durch den Notarzt mit schweren Verbrennungen in ein Münchener Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. − we –