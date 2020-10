Zusammenstoß an der Kreuzung Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer hatte den vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Motorradfahrer übersehen.

Isen/Lkr. Erding. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Freitag, 23. Oktober, gegen 14.30 Uhr bei Isen.

In Rosenberg/Mais wollte an der dortigen Kreuzung ein 40-jähriger Pkw-Fahrer von Rosenberg kommend die Kreuzung in Richtung Mais überqueren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden Motorrad-Fahrer, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Der 56-jährige Motorrad-Lenker wurde noch vor Ort reanimiert und schließlich mit Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Gutachter an die Unfallstelle beordert. Außerdem wurde die Sicherstellung beider Fahrzeuge angeordnet.

Der Autofahrer blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Die Kreuzung bei Rosenberg war für die Unfallaufnahme von 14.50 bis 18 Uhr komplett gesperrt. Die Verkehrslenkung wurde durch die Feuerwehren Markt Isen und Westach übernommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. − we –