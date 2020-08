Arbeiter stürzte in Maschine Tragischer Betriebsunfall in der Recyclinganlage

Ein 54-Jähriger verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Oberding,Lkr. Erding. Bei einem tragischen Betriebsunfall wurde am Donnerstag, 6. August, in den frühen Morgenstunden ein Arbeiter tödlich verletzt.

Der 54-jährige Mann erlitt bei dem Unfall in einer Recyclinganlage so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb. Der 54-Jährige arbeitete gegen 00.20 Uhr an einer Sortieranlage in dem Recyclingbetrieb. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er in die Maschine, wo er kurze Zeit später durch einen weiteren Mitarbeiter leblos aufgefunden wurde. Der Mann zog sich durch die Einwirkung der Anlage so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache umgehend übernommen. Zur Betreuung von Angehörigen und Mitarbeitern wurde ein Kriseninterventionsdienst hinzugezogen. − we –