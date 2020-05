Beschränkungen gelten weiter: Abschlussfeiern sind leider nicht gestattet!

Die Anwesenden beendeten die Zusammenkunft auf Anweisung der Polizei.

Erding. Eigentlich sollte es sich ja bereits hinlänglich herumgesprochen haben, dass infolge der Corona-Krise noch immer keine Zusammenkünfte größerer Menschengruppen gestattet sind.

Am Freitagabend, 29. Mai, gegen 21.10 Uhr befanden sich dennoch ca. 150 Personen am Kronthaler Weiher, um gemeinsam das Absolvieren ihrer schriftlichen Abschlussprüfungen zu feiern.

Die Anwesenden zeigten sich nach Erläuterung der Sachlage durch die Beamten der Polizeiinspektion Erding aber immerhin einsichtig und beendeten die Zusammenkunft.

In diesem Zusammenhang wird an die Vernunft aller appelliert, sich weiterhin an die geltenden Kontaktbeschränkungen zu halten, damit alle gesund aus der Pandemie hervorgehen. − we –