Polizei startet Fahndung: Wer kennt den Täter und seine Mittäterin?

Im Mai 2019 war ein Discounter in Markt Schwaben Ziel eines bewaffneten Überfalls geworden. Nun sucht die Polizei mit Bildern nach den Tatverdächtigen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Markt Schwaben. Am 4. Mai 2019 war es zu einem bewaffneten Überfall auf einen Discounter-Laden in Markt Schwaben gekommen. Kurz vor Ladenschluss hatte ein ca. 18- bis 20-jähriger Mann mit Kapuzenpulli von der Kassiererin an diesem Tag unter Vorhalt einer Pistole das Geld aus der Ladenkasse gefordert. Da die Kasse nicht sofort geöffnet werden konnte, flüchtete der Täter ohne Beute. Die polizeilichen Ermittlungen führten nun zu einer jungen Frau, die in Verdacht steht, als Komplizin an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Ob noch eine zweite männliche Person mit den Tätern zusammengearbeitet hat, konnte bisher noch nicht geklärt werden.

Mit den beiliegenden Lichtbildern fahndet die Polizei nach dem bislang unbekannten männlichen Haupttäter und der Mittäterin.

Hinweise zu den Personen und deren Aufenthalt nimmt die Kripo Erding unter der Telefonnummer 08122-968-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.