Wochenend-Bilanz der Polizei: Verantwortungsvolle Bevölkerung!

Die eigene Terrasse, soweit vorhanden, ist weiter der beste Ort für das Draußensein während der Ausgangsbeschränkungen.

Die Bürger hielten die Abstandsregeln auch in den Naherholungsgebieten und an den Seen sehr gut ein.