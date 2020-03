Geschätzt 100.000 Euro Schaden Lagerhalle wurde ein Raub der Flammen

Eine als Garage genutzte landwirtschaftliche Halle fiel den Flammen zum Opfer. Zum Glück gab es keine Verletzten.

Ottenhofen. Komplett zerstört wurde bei einem Brand eine Lagerhalle in Ottenhofen. Gegen 19.50 Uhr am Sonntag, 29. März, brannte die landwirtschaftliche Halle in der Erdinger Straße, es entwickelte sich starker Rauch. In dem Gebäude, das vorrangig als Garage genutzt wurde, befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge und ein Pkw.

Die Lagerhalle wurde samt Inhalt komplett zerstört. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Ein Übergreifen auf das zuvor evakuierte Wohnhaus konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Erding, Ottenhofen, Ober- und Niederneuching, Markt Schwaben, Anzing, Forstinning und Altenerding zum Glück verhindert werden, Personen wurden nicht verletzt.

Die Brandursache ist bisher unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein technischer Defekt am abgestellten Pkw als Brandursache in Frage kommen. Die KPI Erding hat die Ermittlungen aufgenommen.