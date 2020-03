Die Polizei ist zufrieden: Landkreisbürger verhalten sich ordnungsgemäß

Das Wochenende war ruhig für die Polizei im Landkreis. Es gab kaum Verstöße gegen die derzeit geltenden Regeln.

Erding. Insgesamt blickt die PI Erding auf ein ruhiges Wochenende zurück und dankt den vielen vernünftigen Bürgerinnen und Bürgern, die sich an die seit Samstag, 0 Uhr neu geltenden Beschränkungen gehalten haben. Während die meisten ihre Wohnung nur aus triftigen Gründen verlassen haben, gab es einige wenige Ausnahmen.

Drei Taufkirchner, 26, 27 und 30 Jahre alt, wurden am Sonntag gegen 17 Uhr kontrolliert. Die drei waren weder verwandt, noch wohnten sie zusammen. Sie hatten sich gemeinsam auf den Weg von Taufkirchen nach Erding gemacht, um an einer Tankstelle in Erding Zigaretten und Energy-Drinks zu kaufen. Während Einkaufen grundsätzlich erlaubt ist, so unnötig ist es, dafür gemeinschaftlich weite Strecken zurück zu legen. Alle drei erwartet eine Anzeige wegen Verstoß gegen die geltenden Allgemeinverfügungen.

Eine 27-jährige Dorfenerin wurde am Sonntag gegen 17.45 Uhr in Erding kontrolliert. Sie hatte gerade zwei Freundinnen mit dem Pkw abgeholt, zwei 20-jährige Erdingerinnen. Die drei wollten eine gemeinsame Übernachtungsparty feiern. Alle drei erwartet eine Anzeige wegen Verstoß gegen die geltenden Allgemeinverfügungen.