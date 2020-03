Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer wirft denn Gepäckwagen durch die Gegend?

Unbekannte warfen im Flughafenparkhaus aus 36 Metern Höhe einen Gepäckwagen in einen Lichthof und riskierten Verletzte.

Flughafen. Am Sonntag, 8. März, gegen 15.30 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter im Parkhaus P20 am Terminal 2 des Flughafen München aus einer oberen Ebene des Parkhauses einen Gepäckwagen und die Fußplatte eines Baustellenschildes in den innen gelegenen Lichthof des Parkhauses. Die Gegenstände, beide knapp 30 Kilogramm schwer, prallten dabei aus einer Höhe von ca. 36 Metern auf einer Parkstraße innerhalb des Parkhauses auf der untersten Ebene auf und zerbarsten.

Von oben ist lediglich die Fahrbahn vor den Parkplätzen auf der unteren Parkebene einsehbar, die geparkten Fahrzeuge dagegen nicht. Für die Täter war daher nicht abschätzbar, ob möglicherweise im Moment des Wurfes Personen auf die Fahrbahn treten oder Fahrzeuge aus den Parkplätzen aus- bzw. einfahren würden.

So ist es nur ein glücklicher Umstand, dass im Moment des Wurfes der Gegenstände keine Personen auf der Fahrbahn waren oder Fahrzeuge zu den Parkplätzen fuhren und dass somit niemand verletzt wurde. Es kam lediglich zur leichten Beschädigung von zwei zwei Pkw durch herumfliegende Trümmer.

Bislang sind der PI Flughafen München nur Zeugen bekannt, die den Aufprallknall wahrgenommen haben. Möglicherweise gibt es aber Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Wurf verdächtige Personen beobachtet haben. Hier wird um Hinweise an die PI Flughafen unter der Telefonnummer 089/979-0 gebeten.