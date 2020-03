Unterwegs nach Wien geschnappt Gesuchter Drogendealer am Flughafen gefasst

Ein 36-jähriger Slowake hatte einen beträchtlichen Teil seiner Haftstrafe noch nicht verbüßt gehabt. Bundespolizisten schnappten den Mann am Flughafen.

Flughafen. Ein 36-jähriger Slowake war auf dem Weg von Bangkok nach Wien, als am Freitagnachmittag, 28. Februar, im Erdinger Moos die Handschellen klickten. Jetzt sitzt der Mann für die nächsten 22 Monate im Münchner Gefängnis. Bundespolizisten hatten den 36-Jährigen bei seiner Ankunft kontrolliert und waren auf eine Fahndungsnotiz der Staatsanwaltschaft Regensburg gestoßen.

Bereits im Mai 2009 hatte ein Richter am Landgericht in Regensburg den Slowaken wegen Verbrechens nach §30a des Betäubungsmittelgesetzes zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Einen Großteil seiner Strafe hatte der Mann zwar offenbar abgesessen, doch war der damalige Student der oberpfälzischen Justiz wohl einen Rest von 638 Tagen schuldig geblieben. Also hatte die Staatsanwaltschaft in der Donaustadt den jungen Mann im August 2012 mit Vollstreckungshaftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Bundesbeamten den Festgenommenen in die Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim, wo er nun den Rest der damals gegen ihn verhängten Haftstrafe verbüßen muss. − we –