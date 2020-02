Potentielle Kunden um 110.000 Euro geprellt Flughafen-Polizei schnappt Betrüger auf dem Weg nach Casablanca

Mehrmals täglich ziehen Bundespolizisten am Münchner Airport mit Haftbefehl gesuchte Männer und Frauen aus dem Verkehr. (Foto: Bundespolizei)

In Frankreich geboren, in Malta wohnhaft, in Polen straffällig geworden, in Deutschland festgenommen. Dieser 52-Jährige ist zweifellos europaweit aktiv. Am Freitagnachmittag, 31. Januar, war der Franzose unterwegs nach Casablanca, als Bundespolizisten bei der Ausreisekontrolle eine internationale Fahndungsnotiz entdeckten und den Geschäftsmann festnahmen. Die Strafverfolgungsbehörden in Polen werfen dem Gesuchten Betrug vor. Jetzt wartet der Festgenommene in der Münchner Haftanstalt das durch die Generalstaatsanwaltschaft in der bayerischen Landeshauptstadt betriebene Auslieferungsverfahren ab.