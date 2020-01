Schwangerer fielen Schlüssel in Gulli Kleines Unglück, große Hilfe!

Polizei erweist sich als Freund und Helfer

ERDING Auch wenn die Polizei nicht alle Probleme lösen kann, so versuchen die Beamten der PI Erding doch, zu helfen, wo sie nur können. So kamen zwei Polizeibeamte der PI Erding einer hilfesuchenden schwangeren 31-jährigen Erdingerin aus Klettham am Montagnachmittag, 30. Dezember, zu Hilfe. Der schwangeren Frau war ihr Wohnungsschlüssel aus Versehen in einen Gulli gefallen, nachdem sie aus ihrem geparkten Pkw aussteigen wollte. Aufgrund ihrer Schwangerschaft konnte die Frau den Schlüssel jedoch alleine nicht mehr erreichen, weshalb sie die Polizei rief. Die Beamten eilten zu Hilfe und konnten den Schlüssel aus dem Gulli fischen, sodass die Erdingerin danach erleichtert ihre Wohnung betreten konnte.