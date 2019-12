Schwerer Unfall auf der A94 Familie in Pkw eingeklemmt

Ein Fahrzeug musste aufgeschnitten werden, das andere hing im Hintergrund in der Böschung. (Foto: fib)

Am gestrigen Abend gegen 22.30 Uhr ereignete sich auf der A94 Richtung Passau an der Anschlussstelle Forstinning ein dramatischer Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren.