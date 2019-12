Fahndung der Polizei Einbruch in Lebensmittelmarkt - Hoher Beute- und Sachschaden

Foto: Lucky Business/123rf.com (Foto: Lucky Business/123rf.com)

Ein Lebensmittelgeschäft in der Pfarrer-Bauer-Straße in Dingolfing wurde am Sonntag gegen 4 Uhr Ziel von Einbrechern. Nach Polizeiangaben verschafften sich vermutlich drei Täter über ein rückseitiges Fenster Zugang zu dem Lebensmittelgeschäft und versuchten einen Tresor zu klauen.