Zeugen gesucht Mann belästig Frau im Stadtpark

Am Donnerstag, 27. August, gegen 22.20 Uhr schlich ein Unbekannter auf der Parkfläche im Rondell am Stadtpark um ein geparktes Auto herum. Die Frau im Auto sperrte sich aus Angst ein.

Deggendorf. Mit sexistischen Gesten versuchte er offenbar, die Frau zum Sex aufzufordern. Ebenso wollte er die Türen des Autos zu öffnen. Nachdem sein Vorhaben keinen Erfolg zeigte, schlug er mit einer Bierflasche gegen die Fahrertüre. Als die Frau die Polizei verständigte, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. An ihrem Auto entstand Sachschaden in einer Höhe von rund 500 Euro.

Der unbekannte Täter ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, rund 190 Zentimeter groß, dunkelhäutig, hat eine schlanke Statur und lockiges Deckhaar mit hochrasiertem Hinterkopfhaar. Er trug ein oranges T-Shirt und eine blaue Jeans.

Der Vorfall müsste von einer Gruppe junger Menschen beobachtet worden sein, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielt. Diese Personengruppe wird von der Polizei als Zeugen gesucht.