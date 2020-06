Drahtschlingen, Pferderipper Anzeigen wegen Tierquälerei

In Kirchberg im Wald und Regen kam es zu diversen Vergehen nach dem Tierschutzgesetz.

Regen/Kirchberg im Wald. Am Montag, 8. Juni, erstattete ein 56-jähriger Mann aus Kirchberg im Wald/Hintberg Anzeige bei der Polizei in Regen. Er hatte bei einem seiner Pferde eine Stich-/Rissverletzung im Bereich des oberen Hinterlaufes festgestellt. Diese ist von der Art und Höhe eher für eine Unfall- oder Selbstbeibringung ungewöhnlich, so dass die Polizei von einer Verletzungshandlung durch einen unbekannten Täter ausgeht.

Zumal eine solche ungewöhnliche Verletzung auch bereits im Mai festgestellt wurde. Das Tier war auf einer Weide in der Nähe des Wohnanwesens in Kirchberg im Wald/Hintberg untergestellt.

Bei den möglichen Tatzeiträumen handelt es sich um Sonntag, 10. Mai, 6 bis etwa 15.30 Uhr und Samstag, 6. Juni, 6 bis 14.30 Uhr.

Mögliche Beobachtungen in diesen Zeiträumen bitte an die Polizei in Regen unter Telefon 09921/9408-0.

Drahtschlingen gegen Katzen

Am Samstagnachmittag, 6. Juni, erschien eine Frau aus Regen-Bürgerholz und erstattete Anzeige wegen Tierquälerei. Sie gab an, dass gestern am späten Abend ihr Kater nach Hause kam und eine Drahtschlinge um den Hals hatte, die stark zugeschnürt war. Bei der Drahtschlinge handelte es sich um zusammengewickelten, dünnen Draht, der so gewickelt war, dass sich die Schlinge auf Zug automatisch zuzieht. Da der Kater fast keine Luft mehr bekam, löste sie umgehend die Schlinge. Die Drahtschlinge, die der Kater um den Hals hatte, war kurz über dem Schlingenende wieder abgezwickt worden.

Nachdem die Katzenbesitzerin durch einen Nachbarn erfahren hat, dass dessen Katze einige Tage zuvor mit einer Verletzung am Hinterbein nach Hause gekommen ist, die ebenfalls von einer Drahtschlinge stammen könnte, erstattete dieser ebenfalls Anzeige.

Anzumerken wäre hierzu, dass bereits Anfang April ebenfalls in einem Fall Anzeige erstattet wurde, wo eine Katze in eine Drahtschlinge geraten ist. In diesem Fall schnürte sich die Schlinge über dem Bauch zu. Auch hier wurde die Schlinge wieder abgezwickt, so als ob jemand nur wollte, dass die Katze lediglich verletzt, jedoch nicht zu Tode kommt.

Nachdem sich die Fälle allesamt in Regen-Bürgerholz im Bereich Lindenweg/Lärchenweg zugetragen haben, werden Anwohner, die Beobachtungen dazu gemacht haben oder sonstige Hinweise auf den Täter oder die Tat machen können, gebeten, dies bei der Polizei zu melden.