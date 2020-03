Füße im Gleisbereich Person von Zug erfasst

Am Bahnsteig 2 im Osterhofener Bahnhof ereignete sich der Personenunfall. Foto: Bundespolizei Passau

Unbeschreibliches Glück hatte ein Mann aus Deutschland am Sonntag, 8. März, als er am Bahnhof Osterhofen gegen 5.45 Uhr von einem einfahrenden Regionalzug erfasst wurde, weil er auf der Bahnsteigkante saß und die Füße in den Gleisbereich hängen ließ. Der Verunfallte wurde mit Kopf- und Brustverletzungen ins Klinikum eingeliefert, ist aber außer Lebensgefahr.