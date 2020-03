Ermittlungen Mann belästigt Frau mit sexuellen Fragen

In Deggendorf wurde eine Frau sexuell bedrängt.

Deggendorf. Am Freitag, 28. Februar, um 17 Uhr ging eine Frau am Luitpoldplatz in die Tiefgarage zu ihrem dort geparkten Auto.

Am Kassenautomaten wurde sie von einem Mann angesprochen, der sexuelle Fragen stellte und zudringlich wurde. Das Opfer konnte die körperlichen Kontaktversuche abwehren und weggehen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Rund 180 Zentimeter groß, etwa 24 Jahre alt, schlanke Figur, Afrikaner; er sprach nur englisch

Ermittlungen wegen sexueller Beleidigung wurden eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise.