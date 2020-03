Schlechter Scherz Mit Spielzeugpistole auf Passanten gezielt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 29. Februar, um 14.56 Uhr wurde der Polizei Deggendorf mitgeteilt, dass in der Graflinger Straße in Deggendorf ein BMW mit Deggendorfer Kennzeichen unterwegs ist, aus dem der Beifahrer mit einer Pistole auf Passanten auf dem Gehweg zielt.