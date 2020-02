Raubüberfall Mit Messer Geld gefordert

Am Montag, 10. Februar, kam es in der Egger Straße zu einem Raubdelikt. Die zwei Tatverdächtigen konnten zwischenzeitlich ermittelt und vernommen werden. Die Kriminalpolizei Deggendorf führt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf die weiteren Ermittlungen.