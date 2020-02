Seltsam Emsiger Nuss-Dieb

Der Mann hatte es nur auf Nüsse abgesehen.

Deggendorf/Metten/Bogen/Straubing. Am Donnerstag, 13. Februar, gegen 18.20 Uhr betrat ein Mann mit einem “Trolley” einen Lidl-Markt in der Graflinger Straße und stopfte den Trolley mit Nuss-Packungen voll. Anschließend verließ er mit seinem Trolley den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Er stieg als Beifahrer in einen Ford, der mit einem dunkelhäutigen Fahrer besetzt war. Der Ford fuhr in unbekannte Richtung weg. Der Diebstahlschaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt.

Der Dieb ist rund 20 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und ist dunkelhäutig.

Eine halbe Stunde später betrat der derselbe Mann den Lidl-Markt in der Eichenhainstraße in Metten. Auch dort füllte er seinen mitgeführten Trolley mit Nuss-Packungen und stellte den Trolley im Eingangsbereich ab. Anschließend verließ er den Markt, stieg in eine Auto, das in unbekannte Richtung wegfuhr.

Zu gleich gelagerten Fällen kam es gegen 19 Uhr in Bogen und gegen 19.45 Uhr in Straubing. Dort blieben die Diebstähle jeweils im Versuchsstadium stecken. Von den Tätern fehlt jede Spur.