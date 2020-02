Kripo Deggendorf ermittelt Illegaler Handel mit Cannabis

Foto: Stanimir Stoev/123rf.com

Bereits seit Mitte November vergangenen Jahres ermitteln Kripo und Staatsanwaltschaft Deggendorf gegen einen 39-jährige Frau aus Osterhofen, deren 19-jährigen Sohn und den 38-jährigen Lebensgefährten. Das Trio steht im Verdacht, mit Cannabis zu handeln und Rauschgift auch an einen Minderjährigen verkauft zu haben.

OSTERHOFEN. Bereits am 14. November haben Ermittler der Deggendorfer Kripo einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Passau vollzogen und durchsuchten die von den drei Tatverdächtigen gemeinsam genutzte Wohnung der 39-Jährigen. Neben einer geringen Menge Ecstasy fanden die Beamten noch 30 Gramm Marihuana sowie einen Laptop, der aus einem Einbruch in eine Plattlinger Gärtnerei vom August 2018 stammt. Aufgrund der Ermittlungen steht der 19-jährige Sohn im Verdacht, den Einbruch verübt zu haben.



Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten noch weitere Abnehmer der Drogen festgestellt werden, unter anderem ein 15-jähriger Schüler aus Plattling, sowie drei weitere Abnehmer im Alter zwischen 20 und 41 Jahre.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf durchsuchten am Mittwoch, 5. Februar, Beamte der Deggendorfer Kripo die Wohnungen der drei erwachsenen Abnehmer in Osterhofen, Plattling und Moos. Dabei wurden nochmals rund 20 Gramm Marihuana sowie eine Kleinmenge, vermutlich Psilocybin, sichergestellt.



Die drei Tatverdächtigen räumten zum Teil ein, regelmäßig bei der 39-Jährigen Marihuana erworben zu haben.