Verletzt Asylbewerber stürzt nach Flucht von Dach

(Foto: Hannes Lehner)

Am heutigen Freitag, 10. Januar, flüchtete ein 36-jähriger Asylbewerber nach der Bekanntgabe seiner geplanten Abschiebung und stürzte von einem Dach. Er wurde dabei am Bein verletzt in ein Klinikum eingeliefert.