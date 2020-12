Zeugen gesucht Tatort Schulplatz Mittelschule Tacherting

Am 11. Dezember 2020, um ca. 13.10 Uhr, gerieten auf dem Schulplatz der Mittelschule in Tacherting ein Fußgänger und eine Pkw-Lenkerin aneinander.

Tacherting. Beide erstatteten bei der Polizei Trostberg Strafanzeige wegen diverser Vergehen. Jedoch wichen ihre Aussagen komplett voneinander ab.

Der Fußgänger behauptete, dass die Pkw-Lenkerin absichtlich auf ihn zugefahren sei, ihn leicht berührte und er nur Schlimmeres vermied, indem er zur Seite sprang.

Die Pkw-Lenkerin gab hingegen an, dass der Fußgänger sich absichtlich in den Weg stellte und als sie an diesem vorbeifuhr, er wuchtig mit der Hand auf die Motorhaube schlug. In einem Wortgefecht wurde sie dann von dem Fußgänger auch noch beleidigt.

Wer Hinweise zu dem genauen Ablauf des Geschehens machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Trostberg unter Telefon 08621/98420 in Verbindung zu setzen.