Streit um die Miete Mieter bedrohen ihre Vermieter mit einer Waffe

Nach Bedrohung drei Personen festgenommen - Spezialeinheiten der Polizei in Fridolfing gefordert

Fridolfing. Nach einem ernst zu nehmenden Bedrohungsszenario im Rahmen von Mietstreitigkeiten haben Einsatzkräfte von mehreren Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mit Unterstützung von Spezialeinheiten des Polizeipräsidiums München am frühen Mittwoch, 2. Dezember, in Fridolfing drei Personen festgenommen. Die Kripo Traunstein führt die weiteren Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Bereits seit geraumer Zeit liegen Vermieter und Mieter einer Wohnung in Fridolfing im Streit. Am Dienstagabend, 1. Dezember, kam es gegen 21:30 Uhr in der Wohnung zu einer weiteren Aussprache zwischen den Parteien. Da sich das Gespräch nicht in die gewünschte Richtung des 21-jährigen Mieters und seiner 20-jährigen Lebensgefährtin entwickelte, kam urplötzlich ein 18-jähriger Bekannter des Paares hinzu. Gemeinsam mit diesem bedrohten sie die Vermieter anschließend und gaben ihren Forderungen unter Vorhalt einer Waffe Nachdruck.

Die Vermieter konnten eine weitere Eskalation verhindern und die Wohnung schließlich unversehrt verlassen. Im Laufe der Nacht wandten sie sich an die Polizeiinspektion Laufen. Aufgrund des massiven Bedrohungsszenarios wurde die Wohnung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Traunstein am frühen Mittwoch unter Hinzuziehung von Spezialeinheiten des Polizeipräsidiums München betreten. Die Frau und die zwei Männer konnten widerstandslos und unverletzt festgenommen werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein ermittelt nun unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein zu den genauen Hintergründen der Tat. Die Festgenommenen werden im Laufe des Tages vernommen. Im Anschluss entscheidet die Staatsanwaltschaft über mögliche weitere Maßnahmen.