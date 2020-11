Zeugen gesucht Masken verweigernde Afghanen bedrohen Schaffnerin und versuchten gewaltsam in Fahrerkabine einzudringen

Zwei junge Maskenverweigerer haben am Donnerstag (26. November) in der Regionalbahn von Ruhpolding nach Traunstein eine Schaffnerin bedroht und gewaltsam versucht, in die Fahrerkabine des Zuges einzudringen. Die Bundespolizei ermittelt und sucht weitere Zeugen des Vorfalls.