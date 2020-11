Verantwortungslos Polizei löst Hochzeitsparty in einer Gaststätte auf

Foto: Evgeniy Rychko/123rf.com

Am frühen Dienstagabend, 24.11.2020, wurde der Polizeiinspektion Berchtesgaden eine Feierlichkeit in einer Gaststätte in Berchtesgaden mitgeteilt. Die Beamten stellten vor Ort eine Hochzeitsfeier mit insgesamt 16 Personen fest.