19-Jährige macht Fahrfehler Corsa kracht gegen Saalachbrücken-Steinmauer

Am Samstagmittag gegen 11.50 Uhr ist eine 19-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf B21 bei Fronau verletzt worden.

Schneizlreuth/Fronau. Die von Lofer kommende junge Frau aus Nordrhein-Westfalen war mit ihrem Opel Corsa wegen eines Fahrfehlers alleinbeteiligt in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, zunächst an die steinerne Brückenmauer der dortigen Saalach-Brücke geprallt, dann quer über die Fahrbahn geschleudert und schließlich rechts an der Bordsteinkante hängengeblieben.

Ein nachfolgender Autofahrer leistete Erste Hilfe. Die Leitstelle Traunstein schickte zunächst eine Rettungswagen-Besatzung des Reichenhaller Roten Kreuzes los, die die Frau versorgte und dann ins die Kreisklinik Bad Reichenhall brachte. Die nachgeforderte Freiwillige Feuerwehr Schneizlreuth band ausgelaufene Betriebsstoffe und reinigte anschließend die Fahrbahn. Der Abschleppdienst musste den nicht mehr fahrbereiten Corsa bergen, an dem Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden war. Beamte der Reichenhaller Polizei nahmen den Unfall auf.