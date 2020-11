Bumvoi Einheimischer mit zwei Promille aus dem Verkehr gezogen

Foto: 123rf.com

Am 19.11.2020, gegen 19:35 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Berchtesgaden ein Pkw auf der auf der B 20 in Richtung Bischofswiesen unterwegs war und der immer wieder in die Gegenspur geriet.