Zeugen gesucht Etwa 70-jähriger Mann bezeichnet Frau (86) als Schlampe und stößt sie zu Boden

Die Bundespolizei ermittelt gegen einen unbekannten Mann, der am Dienstag (17. November) eine 86-Jährige in der Rosenheimer Bahnhofshalle offenkundig umgestoßen hat. Anschließend flüchtete der Täter ins Stadtgebiet.

Rosenheim. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei ging der Attacke ein Streit voraus: Die Frau wollte gegen 11.00 Uhr im Bahnhofsgebäude nach ihrem Fahrschein suchen. Dazu stellte sie ihr Gepäck auf eine von mehreren freien Sitzgelegenheiten. Hierüber regte sich ein älterer Herr lautstark auf. Er forderte die 86-jährige Deutsche aus dem Landkreis Rosenheim auf, ihre Taschen sofort vom Sitz zu entfernen, und beschimpfte sie als „Schlampe“. Nachdem ihn die Frau darum gebeten hatte, Corona bedingt erst einmal Abstand zu halten, rempelte er sie an der rechten Seite an. Während sie einen Schritt zurück machte, schlug ihr der Mann wohl derart fest auf den rechten Oberarm, dass sie ins Straucheln geriet und zu Boden fiel.

Zwei hilfsbereite Zeuginnen halfen der gestürzten Frau wieder auf. Indessen hatte sich der aggressive Herr zügig aus der Bahnhofshalle entfernt. Er lief vermutlich in Richtung Brückenberg davon. Die 86-Jährige wurde zunächst in die Bundespolizeiinspektion gebracht. Dort klagte sie über Schwindel sowie Schmerzen am Oberarm, am Oberschenkel und im Hüftbereich. Die Ambulanz Rosenheim veranlasste vorsorglich ihre Einlieferung ins örtliche Krankenhaus. Sie konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Der gesuchte Gewalttäter wird Zeugenaussagen zufolge wie folgt beschrieben: Rund 1,70 Meter groß, kompakte Figur, etwa 70 Jahre alt, eher ungepflegte Erscheinung, grauer Bart, zottelige Haare. Bekleidet war der Mann zur Tatzeit mit einer braun-grauen Mütze und einem roten Anorak. Er führte mehrere Plastiktüten mit. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Bundespolizeiinspektion Rosenheim unter der Rufnummer 08031 / 80 26 21 02 entgegen.